Мультимедиа-гиды появятся в музеях Башкирии

В Башкирском государственном художественном музее им. М.В. Нестерова и Республиканском музее боевой славы внедрят мультимедиа-гиды. Такую возможность оба уфимских музея получили по результатам всероссийского конкурса.

Мультимедиа-гиды будут работать на цифровой платформе «Артефакт». Чтобы получить аудио- и видеоинформацию, посетитель должен установить приложение на свой смартфон и навести камеру на интересующий экспонат, пишет «МедиаКорСеть».

В Музее Нестерова гид будет представлен на башкирском и русском языках. В Музее боевой славы он сможет рассказать о республике в период Великой Отечественной войны.

Мультимедийный проект «Артефакт» является совместным проектом Министерства культуры РФ и портала «Культура.РФ». Он реализуется в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».