Саратовская область потратит 900 млн рублей на нацпроект «Культура»

На национальный проект «Культура» в Саратовской области в течение шести лет будет направлено 905,3 млн рублей. Из них 154,2 млн рублей — в 2019 году. Об этом сообщила министр культуры региона Татьяна Гаранина.

Власти закупят четыре передвижных многофункциональных культурных центра и откроют девять модельных библиотек, передает ИА «Взгляд-инфо». Ведется модернизация девяти кинозалов.

Разработала и одобрена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта театра кукол «Теремок». Работы начнутся к декабрю. На 2022 год запланирована реконструкция малой сцены ТЮЗа имени Киселева.