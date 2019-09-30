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FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ — 2019 прошел при полных трибунах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Шестой Гран-при России сохранил традиции яркого красивого шоу, которые были неизменны с самой первой гонки на Сочи Автодроме в 2014 году. Он подтвердил статус самого ожидаемого автоспортивного события года в стране — в воскресенье гонка «Формулы-1» прошла при полных трибунах.

Дополнительный интерес болельщиков вызвали новшества билетной программы. Впервые открылась Ложа пилотов категории ВИП, билеты в которую пользовались большим спросом и были быстро распроданы. По ходу этапа ее посетили многие известные российские гонщики, включая Виталия Петрова, Сергея Сироткина, Роберта Шварцмана и других. Также на Главной трибуне появился фан-сектор Mercedes-AMG, на котором собрались поклонники немецкой команды.

Победа Хэмилтона и титул Шварцмана

Победу на Гран-при России 2019 отпраздновал лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон, который выиграл в Сочи в четвертый раз в карьере. Кубок победителю вручил Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак. Трофей конструкторов представителю команды Mercedes вручил Андрей Костин, президент-председатель правления Банка ВТБ, являющегося титульном спонсором Гран-при.

Впервые в гоночном уикенде на Сочи Автодроме выступили сразу пять российских гонщиков: Даниил Квят в «Формуле-1», Никита Мазепин, Артем Маркелов, Матевос Исаакян в «Формуле-2» и Роберт Шварцман в «Формуле-3».

Пилот Toro Rosso в Ф1 Даниил Квят на своем домашнем Гран-при показал 12-й результат.

В гонках поддержки, где выступают восходящие звезды автоспорта, выдающегося результата добился Роберт Шварцман. В обеих гонках «Формулы-3» он поднялся на подиум и завоевал на Сочи Автодроме звание победителя обновленного чемпионата Ф3.

В «Формуле-2» в Олимпийском парке также досрочно определился победитель сезона. Им стал нидерландский гонщик Ник де Врис.

Концерты, авиашоу и дрифт

Главным событием развлекательной программы Гран-при России стали рок-концерты «Ленинграда», «Мумий Тролля», Дианы Арбениной и «Ночных снайперов». Они собрали десятки тысяч зрителей на Центральной площади Олимпийского парка.

Большой ажиотаж среди болельщиков вызвал летный показ авиационной группы «Русские Витязи» на истребителях Су-30СМ. Невероятные фигуры высшего пилотажа в исполнении российских летчиков поразили всех гостей Сочи Автодрома. А Фестиваль драйва и моторов с участием звезд российского дрифта, проходивший на нескольких площадках в Олимпийском парке, зарядил болельщиков дозой адреналина.

В 2020 году российский этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 27 сентября. Билеты на него можно купить уже сейчас на сайте f1.sochiautodrom.ru. Возвращайтесь на Гран-при России!

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