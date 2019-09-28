Россиянин Шварцман досрочно стал чемпионом «Формулы-3»

Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман досрочно завоевал чемпионский титул серии автогонок в классе машин «Формула-3». Заключительный этап сезона состоялся в Сочи.

В первой гонке этапа Шварцман показал время в 42 минуты 36,396 секунды и занял второе место. Заезд выиграл его товарищ по команде новозеландец Маркус Армстронг (42.35,319), третий результат у финского пилота команды Trident Нико Кари (42.40,230).

За первую гонку российский пилот получил 22 балла, четыре из них — за победу в квалификации.

В общем зачете Шварцман набрал 202 балла, получив большой отрыв — у следующего за ним гонщика Prema Racing из Индии Джехана Дарувалы 157 баллов, а у Армстронга — 144.

«Я горжусь нашим достижением. Спасибо команде, было большое давление на меня здесь, в Сочи, последние две ночи я почти не спал. Спасибо огромное нашим болельщикам, поддержка — это самое главное для гонщиков», — цитирует Шварцмана ТАСС.

Вторая гонка сезона состоится в воскресенье, 29 сентября.

В прошлом сезоне Шварцман выступал в европейской «Формуле-3» в составе Prema и стал третьим в общем зачете. Российского пилота тогда признали лучшим новичком серии.