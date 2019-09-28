Прямой эфир

Россиянин Шварцман досрочно стал чемпионом «Формулы-3»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман досрочно завоевал чемпионский титул серии автогонок в классе машин «Формула-3». Заключительный этап сезона состоялся в Сочи.

Тесты под солнцем: зрители Гран-при в Сочи увидят двух ведущих российских гонщиков
Даниил Квят и Роберт Шварцман постараются порадовать болельщиков

В первой гонке этапа Шварцман показал время в 42 минуты 36,396 секунды и занял второе место. Заезд выиграл его товарищ по команде новозеландец Маркус Армстронг (42.35,319), третий результат у финского пилота команды Trident Нико Кари (42.40,230).

За первую гонку российский пилот получил 22 балла, четыре из них — за победу в квалификации.

В общем зачете Шварцман набрал 202 балла, получив большой отрыв — у следующего за ним гонщика Prema Racing из Индии Джехана Дарувалы 157 баллов, а у Армстронга — 144.

«Я горжусь нашим достижением. Спасибо команде, было большое давление на меня здесь, в Сочи, последние две ночи я почти не спал. Спасибо огромное нашим болельщикам, поддержка — это самое главное для гонщиков», — цитирует Шварцмана ТАСС.

Вторая гонка сезона состоится в воскресенье, 29 сентября.

В прошлом сезоне Шварцман выступал в европейской «Формуле-3» в составе Prema и стал третьим в общем зачете. Российского пилота тогда признали лучшим новичком серии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Квят досрочно завершил первую свободную практику на Гран-при России
Феттель принес «Феррари» третью победу подряд на этапе «Формулы-1»
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019