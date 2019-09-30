Сельскую школу в Зауралье закрыли из-за отсутствия воды

В селе Глядянском Притбольного района Курганской области приостановлена работа школы. Информацию об этом подтвердил глава района Дмитрий Лесовой.

По его словам, решение было принято в связи с аварией на водопроводе. При этом тепло в школу только планировали запустить.

«Сегодня идет устранение прорыва, отопление сегодня планируем подать в школу», — уточнил в разговоре с ИА «Ура.ру» Дмитрий Лесовой. Он отметил, что школа возобновит работу, как только авария будет устранена.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Челябинске без отопления остаются жители около 300 домов. В них до сих пор ведется регулировка систем по стоякам, в некоторых рабочие устраняют последствия аварий.