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Сельскую школу в Зауралье закрыли из-за отсутствия воды

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В селе Глядянском Притбольного района Курганской области приостановлена работа школы. Информацию об этом подтвердил глава района Дмитрий Лесовой.

По его словам, решение было принято в связи с аварией на водопроводе. При этом тепло в школу только планировали запустить.

«Сегодня идет устранение прорыва, отопление сегодня планируем подать в школу», — уточнил в разговоре с ИА «Ура.ру» Дмитрий Лесовой. Он отметил, что школа возобновит работу, как только авария будет устранена.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Челябинске без отопления остаются жители около 300 домов. В них до сих пор ведется регулировка систем по стоякам, в некоторых рабочие устраняют последствия аварий.

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