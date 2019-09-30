Прямой эфир

Около 300 домов в Челябинске по-прежнему остаются без тепла

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отопительный сезон стартовал в Челябинске 25 сентября. Тепло должно появиться во всех домах к 1 октября. Однако отопления пока нет в квартирах около 300 домов.

Информацию об этом озвучили на аппаратном совещании в городской администрации. По словам начальника городского управления ЖКХ Дмитрия Петрова, в этих домах ведется регулировка систем по стоякам, а в некоторых устраняют последствия аварии. Работы ведут как аварийные бригады, так и управляющие компании.

В управлении пообещали устранить все проблемы с отоплением в течение двух-трех дней, пишет сайт «Первого областного».

Сегодня, 30 сентября, в Челябинске прогнозируется +9 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +1 градуса.

25 сентября сообщалось, что в школах Красноармейского муниципального района Челябинской области отменили уроки у начальных классов из-за отсутствия отопления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК проверит информацию СМИ об изъятии детей в Челябинской области
Челябинские медики массово увольняются из-за низких зарплат

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019