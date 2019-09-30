Около 300 домов в Челябинске по-прежнему остаются без тепла

Отопительный сезон стартовал в Челябинске 25 сентября. Тепло должно появиться во всех домах к 1 октября. Однако отопления пока нет в квартирах около 300 домов.

Информацию об этом озвучили на аппаратном совещании в городской администрации. По словам начальника городского управления ЖКХ Дмитрия Петрова, в этих домах ведется регулировка систем по стоякам, а в некоторых устраняют последствия аварии. Работы ведут как аварийные бригады, так и управляющие компании.

В управлении пообещали устранить все проблемы с отоплением в течение двух-трех дней, пишет сайт «Первого областного».

Сегодня, 30 сентября, в Челябинске прогнозируется +9 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +1 градуса.

25 сентября сообщалось, что в школах Красноармейского муниципального района Челябинской области отменили уроки у начальных классов из-за отсутствия отопления.