Коми направит на лекарства для льготников 1 млрд рублей

Министерство здравоохранения Республики Коми в 2020 году направит на лекарства для льготников 993,5 млн рублей. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Мария Совершаева, выступая с докладом о проекте госпрограммы «Развитие здравоохранения на 2020–2025 годы» на заседании общественного совета при Минздраве.

Средства будут направлены на закупку лекарств для льготников Коми, которые обеспечиваются препаратами по республиканскому постановлению № 890. По словам замминистра здравоохранения, еще 300 млн рублей на эти цели выделит федеральный бюджет, пишет ИА «Комиинформ».

Совершаева отметила, что несколько лет назад общее финансирование составляло 800 млн рублей. Теперь на эти цели ежегодно выделяется 1,3 млрд рублей.

В 2021 и 2022 годах на обеспечение льготной категории граждан лекарствами из бюджета республики планируется направить по 1,013 млрд рублей.

25 сентября сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала выяснить причину, по которой в аптеках периодически возникает нехватка жизненно важных лекарств. По ее словам, такие сложности возникают в регионах каждый год.