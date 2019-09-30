Прямой эфир

Коми направит на лекарства для льготников 1 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство здравоохранения Республики Коми в 2020 году направит на лекарства для льготников 993,5 млн рублей. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Мария Совершаева, выступая с докладом о проекте госпрограммы «Развитие здравоохранения на 2020–2025 годы» на заседании общественного совета при Минздраве.

Средства будут направлены на закупку лекарств для льготников Коми, которые обеспечиваются препаратами по республиканскому постановлению № 890. По словам замминистра здравоохранения, еще 300 млн рублей на эти цели выделит федеральный бюджет, пишет ИА «Комиинформ».

Совершаева отметила, что несколько лет назад общее финансирование составляло 800 млн рублей. Теперь на эти цели ежегодно выделяется 1,3 млрд рублей.

В 2021 и 2022 годах на обеспечение льготной категории граждан лекарствами из бюджета республики планируется направить по 1,013 млрд рублей.

25 сентября сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала выяснить причину, по которой в аптеках периодически возникает нехватка жизненно важных лекарств. По ее словам, такие сложности возникают в регионах каждый год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Россию завезут 11 тыс. упаковок незарегистрированных препаратов
Врач рассказал об опасных сочетаниях лекарств и продуктов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019