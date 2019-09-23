Врач рассказал об опасных сочетаниях лекарств и продуктов
Определенные продукты необходимо исключать из рациона питания пациента, который принимает те или иные лекарств. Об этом News.ru рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава Андрей Кондрахин.
По словам специалиста, при приеме, например, аспирина или ибупрофена необходимо отказаться от малины, поскольку ягода содержит в себе природную салициловую кислоту, а такое сочетание зачастую приводит к внутренним кровотечениям. Также при приеме препаратов, снижающих уровень холестерина, следует отказаться от грейпфрута, который в сочетании с лекарством приводил к летальному исходу, отмечает телеканал «360». Доктор посоветовал вообще не употреблять грейпфрут при приеме любых лекарств, потому что сок грейпфрута вызывает торможение фермента, отвечающего за распад действующего вещества таблетки, из-за чего в организме пациента начинают накапливаться вредные вещества, которые постепенно отравляют его.
Также Кондрахин посоветовал исключить из рациона молоко на время лечения, поскольку антибиотики с ним несовместимы, пишет сайт kp.ru. При приеме кроворазжижающих лекарств (варфарина) рекомендуется отказаться от брокколи, салата и шпината. Значительно усилить действие понижающих артериальное давление лекарств могут калина, земляника, черноплодная рябина и свекла. Если лечение заключается в приеме психотропных препаратов, то нужно исключить из рациона сыр, который может спровоцировать гипертонические кризы и судороги.
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