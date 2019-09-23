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Врач рассказал об опасных сочетаниях лекарств и продуктов

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Определенные продукты необходимо исключать из рациона питания пациента, который принимает те или иные лекарств. Об этом News.ru рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, при приеме, например, аспирина или ибупрофена необходимо отказаться от малины, поскольку ягода содержит в себе природную салициловую кислоту, а такое сочетание зачастую приводит к внутренним кровотечениям. Также при приеме препаратов, снижающих уровень холестерина, следует отказаться от грейпфрута, который в сочетании с лекарством приводил к летальному исходу, отмечает телеканал «360». Доктор посоветовал вообще не употреблять грейпфрут при приеме любых лекарств, потому что сок грейпфрута вызывает торможение фермента, отвечающего за распад действующего вещества таблетки, из-за чего в организме пациента начинают накапливаться вредные вещества, которые постепенно отравляют его.

Также Кондрахин посоветовал исключить из рациона молоко на время лечения, поскольку антибиотики с ним несовместимы, пишет сайт kp.ru. При приеме кроворазжижающих лекарств (варфарина) рекомендуется отказаться от брокколи, салата и шпината. Значительно усилить действие понижающих артериальное давление лекарств могут калина, земляника, черноплодная рябина и свекла. Если лечение заключается в приеме психотропных препаратов, то нужно исключить из рациона сыр, который может спровоцировать гипертонические кризы и судороги.

Ранее 23 сентября сообщалось, что врачи рассказали, смешивание каких лекарственных препаратов может нанести вред здоровью, а иногда и угрожать жизни.

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