В Россию завезут 11 тыс. упаковок незарегистрированных препаратов

Московский эндокринный завод в октябре планирует завезти в Россию 11 тыс. упаковок не зарегистрированных в стране медпрепаратов. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым, отметила она.

«Оно предполагает распределение тех самых 11 тыс. упаковок, которые были поименованы в первом распоряжении, между соответствующими лекарственными препаратами», — цитирует Голикову «РИА Новости».

По ее словам, распределение сделано на основе заявок субъектов, а распоряжение нужно для того, чтобы Московский эндокринный завод получил все необходимые разрешительные документы у компетентных органов на ввоз этих препаратов в Россию.

Ранее кабмин выделил более 26 млн рублей на закупку не зарегистрированных в РФ лекарств для детей. Количество закупаемых препаратов будет приобретено из расчета на год. За это время планируется начать производство части лекарств в России на Московском эндокринном заводе.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала выяснить причину, по которой в аптеках периодически возникает нехватка жизненно важных лекарств.