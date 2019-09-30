Путин прибыл в Париж для участия в церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, прибыл в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что церемония проходит в соборе Сен-Сюльпис. В ней примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, глава правительства Эдуар Филипп, председатели обеих палат парламента Франции, близкие экс-президента.

Ширак умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Причина смерти не сообщается. Ранее в СМИ ходили слухи о том, что политик страдает от болезни Альцгеймера. Но его жена опровергала эту информацию. Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура в республике. Бывший президент страны будет похоронен на столичном кладбище Монпарнас. Накануне в Доме Инвалидов прошла церемония национального прощания с Шираком.

Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. В мае 2007-го Ширак сложил полномочия главы государства и покинул Елисейский дворец. С этого момента он пожизненно стал членом Конституционного совета Франции и участвовал в его заседаниях. В декабре 2011 года его осудили на два года условно за превышение служебных полномочий и растрату.