Республика Дагестан возглавила рейтинг самых здоровых регионов

Республика Дагестан возглавила рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни. Об этом говорится в результатах исследования «РИА Новости», опубликованных в понедельник, 30 сентября.

Вторую позицию заняла Чеченская Республика, на третьем месте оказалась Кабардино-Балкарская Республика. По данным агентства, Северный Кавказ лидирует в рейтинге третий год подряд. Последние строчки занимают Дальний Восток и Крайний Север.

В десятке лидеров также оказались Республика Адыгея, Краснодарский край, Пензенская область, Республика Ингушетия, Тамбовская область, Республика Северная Осетия-Алания и Ставропольский край.

Уточняется, что в ходе исследования эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Республика Дагестан возглавляла рейтинг и в 2017 году. Второе место тогда так же заняла Чеченская Республика, которая лидировала в 2016 году. На третьей строчке — Кабардино-Балкария. Закрывали пятерку лидеров здорового образа жизни Краснодарский край и Ингушетия.

Последние места в списке достались Еврейской автономной области, Камчатскому краю, Магаданской области, Забайкальскому краю и Амурской области.