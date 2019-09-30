Прямой эфир

Республика Дагестан возглавила рейтинг самых здоровых регионов

0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Республика Дагестан возглавила рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни. Об этом говорится в результатах исследования «РИА Новости», опубликованных в понедельник, 30 сентября.

Модный ЗОЖ: продажи полезных продуктов выросли на 13%
При этом объемы реализации спиртного сокращаются

Вторую позицию заняла Чеченская Республика, на третьем месте оказалась Кабардино-Балкарская Республика. По данным агентства, Северный Кавказ лидирует в рейтинге третий год подряд. Последние строчки занимают Дальний Восток и Крайний Север.

В десятке лидеров также оказались Республика Адыгея, Краснодарский край, Пензенская область, Республика Ингушетия, Тамбовская область, Республика Северная Осетия-Алания и Ставропольский край.

Уточняется, что в ходе исследования эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Республика Дагестан возглавляла рейтинг и в 2017 году. Второе место тогда так же заняла Чеченская Республика, которая лидировала в 2016 году. На третьей строчке — Кабардино-Балкария. Закрывали пятерку лидеров здорового образа жизни Краснодарский край и Ингушетия.

Последние места в списке достались Еврейской автономной области, Камчатскому краю, Магаданской области, Забайкальскому краю и Амурской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат
Минздрав подсчитал число страдающих от алкогольной зависимости в регионах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019