Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты. Об этом 23 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «РИА Рейтинг».

Рейтинг регионов составлен в соответствии с данными Росстата. Выяснилось, что в этом году заработная плата росла во всех регионах. Так, по сравнению с прошлым годом среднемесячная номинальная зарплата выросла на 7,1%, и составила 46,2 тыс. рублей.

Однако темпы роста оплаты труда существенно разнятся. К примеру, в Костромской области увеличение составило 14,7%, в Туве — 12,4%, а также наблюдалось еще в пяти регионах: Магаданская область, Севастополь, Сахалин, Кемеровская и Липецкая области. В них оплата труда возросла на 10% и более.

В это же время в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге увеличение зарплат не превысило 3,5%. Однако, отмечают эксперты, в этих регионах зарплата всегда была самой высокой. Если сравнить, то средняя зарплата в Костромской области — 26,9 тыс рублей, а в ЯНАО — 90,37 тыс.

20 сентября Роструд назвал сферы с зарплатой от 80 тыс. рублей.