В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск

Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В этом случае работник получит отпускные выплаты, максимально близкие к заработной плате, говорится на сайте Госдумы.

Выгоднее также брать как можно больше отпускных дней зараз с захватом выходных.

«Отпускные за выходные платят, а зарплату нет», — отметили в ГД.

При этом, если брать отпуск в месяц, в котором мало рабочих дней (май, январь), то выплаты получатся меньше, но зато можно увеличить срок отдыха за счет выходных дней.

«Если отпускной день попадает на праздничный, то он не включается в отпуск», — говорится в сообщении.

В российском парламенте напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, которые разделяются на периоды. Одна из этих частей не может быть меньше 14 дней.

17 сентября СМИ сообщили о скором изменении правил ухода в отпуск. Отмечалось, что в Госдуму внесен законопроект о подаче заявления в электронном формате. Соответствующий закон должен был вступить в силу с 1 октября, однако документ до сих пор не прошел первое чтение. Суть проекта в том, чтобы закрепить в Трудовом кодексе цифровизацию трудовых отношений.