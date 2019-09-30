«Спартак» принял отставку главного тренера. Причина — неудовлетворительные результаты команды. В воскресенье «Спартак» проиграл дома «Оренбургу» — 1:2. Это четвертое подряд поражение столичного клуба. Олег Кононов стал тренировать красно-белых в ноябре 2018 года.