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«Спартак» принял отставку главного тренера

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«Спартак» принял отставку главного тренера. Причина — неудовлетворительные результаты команды. В воскресенье «Спартак» проиграл дома «Оренбургу» — 1:2. Это четвертое подряд поражение столичного клуба. Олег Кононов стал тренировать красно-белых в ноябре 2018 года.

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