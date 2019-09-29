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Генетик объяснил появление на свет двухголового ребенка

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Фото: Depositphotos
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В рождении на Украине двухголового младенца генетика, скорее всего, невиновна. Об этом рассказал руководитель лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН Владислав Баранов в интервью «360».

По мнению эксперта, такие сиамские близнецы могли появиться на свет в результате негативного влияния внешних факторов. Возможно, этим фактором стало воздействие ультразвука или прием беременной определенного лекарства.

По его словам, подобные патологии возникают на 5–7-й неделе беременности, возможно, чуть позже. Именно в этот момент, вероятнее всего, произошло раздвоение нервной трубки у плода.

«Не думаю, что их судьба светлая», — сказал эксперт в ответ на вопрос, что ждет новорожденных в дальнейшем. По его словам, сиамские близнецы могут прожить от нескольких дней до нескольких месяцев при условии ежедневного строгого контроля их состояния.

28 сентября сообщалось, что в украинских Черновцах появились на свет сиамские близнецы с двумя головами и одним телом. Как сообщает «РИА Новости», у девочек оказалось одно сердце на двоих. Отклонение диагностировали внутриутробно, однако мать девочек отказалась прерывать беременность. По словам врачей, такое отклонение встречается очень редко не только на Украине, но во всем мире.

22 сентября стало известно, что в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Примечательно, что вместе с ней на свет появился и ее брат-близнец, у которого нет никаких патологий. Врачи полагают, что после удаления лишних конечностей девочка сможет жить нормальной жизнью.

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