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В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

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Фото: Caters News
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В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.

Примечательно, что у малышки родился брат-близнец, у которого нет никаких патологий. Врачи предположили, что изначально родиться должна была тройня, однако два плода соединились.

По данным издания, 24-летняя мать за время беременности ни разу не сделала УЗИ.

«У девочки после рождения была небольшая проблема с дыханием. Мы подключили ее к кислороду, и стабилизировали жизненно важные органы», — рассказал врач Рохитеш Мина.

По его словам, после операции по удалению лишних конечностей ребенок сможет жить нормальной жизнью.

18 сентября сообщалось, что у мужчины в Индии вырос «дьявольский рог». Через пять лет индус решился на удаление 10-сантиметрового отростка.

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