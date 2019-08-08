Шестилапый щенок лабрадора родился в Великобритании

Восьминедельный лабрадор, родившийся с дополнительной парой передних лап, появился в семье медсестры Лорен Сэлмон из британского города Кент. Щенка назвали Ру, потому что он передвигается прыжками, как кенгуру. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает газета Daily Mail.

Собаку увидел 15-летний сын женщины Люк. Щенка срочно выкупили у заводчиков в Эссексе, так как была вероятность, что его усыпят. По словам новой хозяйки Ру, они с сыном полюбили щенка с первого взгляда.

Как и все щенки, собака полна энергии, но лишние лапы мешают ей полноценно развиваться и играть.

«Когда она идет, то опирается на локти и задирает попу, как солдат, который ползет по-пластунски. Это грустно, но в то же время мило, потому что она полна энергии», — рассказала новая хозяйка маленького лабрадора.

Сэлмон обратилась к известному ветеринару Ноэлю Фитцпатрику за помощью. В настоящее время он решает, что нужно сделать, чтобы собака могла ходить, сообщает телеканал «360».

4 августа пользовательница Twitter Стеф Хаберман опубликовала видео с собакой, объявившей бойкот своей хозяйке и не желавшей продолжать прогулку. По словам автора ролика, питомица легла прямо посреди тротуара в Нью-Йорке и отказывалась идти дальше.