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Умерла теща Александра Лукашенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказали «Нашей Ниве» в воскресенье, 29 сентября, жители деревни Большой Межник Шкловского района, где женщина прожила почти всю жизнь.

«После тяжелой продолжительной болезни умерла Елена Федоровна Желнерович, теща Александра Лукашенко, которую он называл «вторым человеком после матери», — говорится в сообщении издания.

«Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был», — цитирует «Наша Нива» слова Лукашенко о теще.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт заявила «РИА Новости», что из-за смерти тещи политик отменил запланированные мероприятия и отправился на похороны.

«Президент изменил планы и поехал — не мог не поехать — попрощаться с Еленой Федоровной. И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич», — пояснила собеседница агентства. По ее словам, Желнерович относилась к президенту Белоруссии «как к сыну».

Елена Желнерович — мать Галины Лукашенко, официальной супруги главы государства, и бабушка их детей — Виктора и Дмитрия. Женщина родилась в Великом Межнике. Какое-то время жила в Минской области. Трудилась учителем белорусского языка и литературы, была замдиректора школы. После смерти родителей она вернулась в отчий дом вместе с мужем Родионом, который впоследствии умер в 1983 году.

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