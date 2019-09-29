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Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль

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Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
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Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс. Прототип космического аппарата, получившего название Starship, Маск продемонстрировал в Twitter.

«Это будет самая мощная ракета в истории», — написал он.

По словам Маска, первый полет корабля состоится в ближайшие два месяца. Космический аппарат поднимется на 20 км, а затем вернется на Землю. Вывести его на орбиту планируется в течение ближайших полугода.

В конце июля SpaceX успешно протестировала прототип Starship. На предшествующих этому испытаниях, состоявшихся 17 июля, прототип корабля загорелся.

Starship — это новое название системы запуска BFR (Big Falcon Rocket). По утверждению Маска, ракета будет способна доставить на Марс сто человек за раз. Первые полеты к Красной планете запланированы на 2024 год.

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