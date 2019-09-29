Метро Москвы предупредило об ограничениях из-за футбольного матча

На станциях московского метро, расположенных возле стадиона «Открытие Арена», возможны ограничения, они связаны с проведением футбольного матча «Спартак»–«Оренбург». Об этом 29 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Игра начнется в 16:30, она состоится в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу. Болельщикам советуют добираться до стадиона через станции «Спартак» и «Тушинская».

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», — предупредили в пресс-службе метро.

26 сентября стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу. Из розыгрыша турнира выбили сразу семь клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), в том числе и действующий обладатель трофея московский «Локомотив».