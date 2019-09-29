Прямой эфир

Суд признал право оппонентов называть немецкого политика фашистом

0
Фото: Global Look Press/Martin Schutt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд города Майнинген (федеральная земля Тюрингия, Германия) разрешил протестуюшим называть фашистом главу регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьорна Хёке. Решение вынесено в воскресенье, 29 сентября.

Исправленному верить: как в Германии пытаются «приручить» исламских радикалов
Немецким мусульманам прививают любовь к либеральным ценностям

Поводом для разбирательства стал лозунг акции в городе Айзенах (Тюрингия). Организаторы заявили, что она направлена «против расистской АдГ и в особенности против фашиста Хёке», передает Deutsche Welle. Местные власти запретили использовать слово «фашист», но организаторы назвали это решение ограничением свободы выражения мнений и обратились в суд.

Изучив цитаты из выступлений Хёке, суд постановил, что в данном случае организаторы акции «достоверно обосновали, что их оценочное суждение возникло не на ровном месте, а основано на проверенных фактах».

Хёке неоднократно обвиняли в пропаганде нацистских взглядов. Так, в 2017 году он, выступая перед членами молодежного крыла партии, заявил, что Германии пора перестать каяться за преступления нацизма, и назвал мемориал жертвам холокоста в центре Берлина «памятником позора немцев». До этого он также неоднократно выступал с антимигрантскими заявлениями, после которых был осужден в том числе однопартийцами.

В сентябре 2018 года ряд мигрантских общин Германии потребовал отставки министра внутренних дел страны Хорста Зеехофера, мотивируя это тем, что он недооценивает опасность, исходящую от праворадикальных движений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Азаров возмутился распространению фашизма на Украине
Жители немецкого городка скупили все пиво перед фестивалем неонацистов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019