Суд признал право оппонентов называть немецкого политика фашистом
Суд города Майнинген (федеральная земля Тюрингия, Германия) разрешил протестуюшим называть фашистом главу регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьорна Хёке. Решение вынесено в воскресенье, 29 сентября.
Поводом для разбирательства стал лозунг акции в городе Айзенах (Тюрингия). Организаторы заявили, что она направлена «против расистской АдГ и в особенности против фашиста Хёке», передает Deutsche Welle. Местные власти запретили использовать слово «фашист», но организаторы назвали это решение ограничением свободы выражения мнений и обратились в суд.
Изучив цитаты из выступлений Хёке, суд постановил, что в данном случае организаторы акции «достоверно обосновали, что их оценочное суждение возникло не на ровном месте, а основано на проверенных фактах».
Хёке неоднократно обвиняли в пропаганде нацистских взглядов. Так, в 2017 году он, выступая перед членами молодежного крыла партии, заявил, что Германии пора перестать каяться за преступления нацизма, и назвал мемориал жертвам холокоста в центре Берлина «памятником позора немцев». До этого он также неоднократно выступал с антимигрантскими заявлениями, после которых был осужден в том числе однопартийцами.
В сентябре 2018 года ряд мигрантских общин Германии потребовал отставки министра внутренних дел страны Хорста Зеехофера, мотивируя это тем, что он недооценивает опасность, исходящую от праворадикальных движений.