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В Bellator зафиксирован самый быстрый нокаут в истории организации

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Американец Эй Джей Макки стал автором самого быстрого нокаута в истории турнира Bellator. Своего соперника, гражданина США Георгия Караханяна он нокаутировал уже на восьмой секунде.

24-летний Макки и 34-летниий Караханян встретились в рамках 1/8 финала гран-при в полулегком весе. Спустя пару секунд после начала поединка Макки сделал первый мощный удар, сбив соперника с ног, после чего нанес ему еще несколько ударов. Бой остановили на восьмой секунде.

Для Макки эта победа стала 15-й подряд в Bellator, в его карьере нет ни одного проигрыша. У Караханяна 10-е поражение в 38 поединках.

Ранее самым быстрым нокаутом в Bellator считался удар, нанесенный израильтянином Авивой Гозали белорусу Эдуарду Муравицкому. Поединок был остановлен через 11 секунд.

Ранее в июле был зафиксирован самый быстрый нокаут в истории UFC. Американец Хорхе Масвидаль победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд.

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