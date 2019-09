В Bellator зафиксирован самый быстрый нокаут в истории организации

Американец Эй Джей Макки стал автором самого быстрого нокаута в истории турнира Bellator. Своего соперника, гражданина США Георгия Караханяна он нокаутировал уже на восьмой секунде.

24-летний Макки и 34-летниий Караханян встретились в рамках 1/8 финала гран-при в полулегком весе. Спустя пару секунд после начала поединка Макки сделал первый мощный удар, сбив соперника с ног, после чего нанес ему еще несколько ударов. Бой остановили на восьмой секунде.

Для Макки эта победа стала 15-й подряд в Bellator, в его карьере нет ни одного проигрыша. У Караханяна 10-е поражение в 38 поединках.

