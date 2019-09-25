Глава Bellator допустил возможность выступления Емельяненко на турнире в России

Глава организации Bellator Скотт Кокер заявил о возможности провести турнир в России с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко. Об этом Кокер написал на своей странице в Twitter.

«Россия — интересная территория, у нас есть несколько предложений. Я думаю, что Федор проведет бой в России, это совпадет с запуском Bellator в России», — приводит слова Кокера телеканал «360».

15 июня Федор Емельяненко подписал с Bellator контракт на несколько поединков. Следующий бой боец проведет в Японии 29 декабря, его соперником может стать американец Кертис Джексон. Всего в активе 42-летнего россиянина 38 побед и шесть поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся. Как отмечает «Спорт-Экспресс», последний поединок российского бойца прошел в январе 2019 года, когда Емельяненко уступил нокаутом чемпиону организации в тяжелом весе американцу Райану Бэйдеру за 35 секунд.

11 сентября сообщалось, что Федор Емельяненко планирует начать подготовку к новому бою в ноябре.