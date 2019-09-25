Проведение турниров Bellator в России вызвало сомнения

Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн усомнился в проведении турниров Bellator в России. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

По его мнению, появление Bellator в России положительно отразится на развитии боев смешанного стиля, однако уже несколько лет в организации не могут назвать конкретных дат.

«Они (Веllаtоr. — Прим. Ред.) говорят уже года два, что они сюда придут. Вот когда они объявят, что они сюда пришли и какого числа, тогда можно будет об этом говорить. А сейчас это всё на уровне слухов», — заявил Финкельштейн.

Также собеседник телеканала положительно высказался о перспективах Федора Емельяненко в Bellator, несмотря на его возраст. Россиянин 28 сентября отметит 43-летие. Финкельштейн подчеркнул, что в указанной организации все выступают примерно в таком возрасте.

Ранее 25 сентября глава Bellator Скотт Кокер в Twitter анонсировал проведение турниров организации в России. По его словам, Емельяненко мог бы провести бой в рамках такого турнира.