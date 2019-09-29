В Сети появилось видео столкновения птицы и самолета в Британии

Самолеты и птицы. Кажется, этот конфликт будет существовать вечно. В сети появилось очередное видео столкновения пернатого с пассажирским лайнером. На этот раз под угрозой оказалась жизнь пассажиров, прилетающих в аэропорт британского Бирмингема.

На кадрах хорошо видно, как птица врезается в носовую часть фюзеляжа, в районе кабины пилотов и отскакивает. Птица, к счастью, не пробила обшивку, и не повредила салон — посадка прошла успешно.