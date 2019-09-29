Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины

Экономный режим в стиральных машинах может представлять угрозу здоровью человека в связи с тем, что он не позволяет уничтожать опасные бактерии, которые устойчивые к действию антибиотиков. Исследование было опубликовано на портале MedicalXpress.

Работу над данной проблемой ученые начали после запроса сотрудников одной из больниц немецкого Бонна, которые попросили объяснить причину продолжительной эпидемии, которая разразилась в медицинском учреждении.

В результате специалисты установили, что в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины скапливается множество бактерий, близких к возбудителям пневмонии.

При стирке в экономном режиме они не уничтожаются, поражают кишечник и вызывают проблемы с желудком. Ученые посоветовали не использовать данный режим, особенно людям с хроническими инфекциями и незаживающими ранами.

20 сентября японские ученые сообщили, что использование антисептических дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе не спасет от вируса гриппа. Вирус гриппа, содержащийся в слизи от чихания, выживает при обработке рук антисептиком даже после двух минут воздействия дезинфицирующего раствора.