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Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины

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Фото: Global Look Press/Ding Ting
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Экономный режим в стиральных машинах может представлять угрозу здоровью человека в связи с тем, что он не позволяет уничтожать опасные бактерии, которые устойчивые к действию антибиотиков. Исследование было опубликовано на портале MedicalXpress.

Работу над данной проблемой ученые начали после запроса сотрудников одной из больниц немецкого Бонна, которые попросили объяснить причину продолжительной эпидемии, которая разразилась в медицинском учреждении.

В результате специалисты установили, что в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины скапливается множество бактерий, близких к возбудителям пневмонии.

При стирке в экономном режиме они не уничтожаются, поражают кишечник и вызывают проблемы с желудком. Ученые посоветовали не использовать данный режим, особенно людям с хроническими инфекциями и незаживающими ранами.

20 сентября японские ученые сообщили, что использование антисептических дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе не спасет от вируса гриппа. Вирус гриппа, содержащийся в слизи от чихания, выживает при обработке рук антисептиком даже после двух минут воздействия дезинфицирующего раствора.

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