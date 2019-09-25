Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам

Ученые из Уорвикского университета выяснили, что польза и вред ряда лекарств зависят от биологических ритмов человека, который их принимает. Об этом 21 сентября пишет Daily Mail.

Так, специалист по хронотерапии Роберт Дэллман заявил, что в биологических ритмах человека происходят постоянные изменения, из-за чего нужно внимательно следить, какие лекарства употреблять в какое время суток.

Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа. Также по утрам специалист не рекомендует принимать анальгетики, включая парацетамол, поскольку из-за его токсичных компонентов увеличивается концентрация в печении фермента энзима, уровень которого повышается в утренние часы, сообщает телеканал «360».

24 сентября фармаколог Андрей Кондрахин рассказал об опасных сочетаниях лекарств и продуктов. По его словам, определенные продукты необходимо исключать из рациона питания пациента, который принимает те или иные лекарств. Например, при приеме аспирина или ибупрофена необходимо отказаться от малины, а при лечении антибиотиками — от молока.