Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Имя дипломата фигурировало в жалобе анонимного осведомителя на разговор Трампа и Зеленского. После этой истории палата представителей США инициировала процедуру импичмента президента США. По данным американской разведки, именно Волкер организовал встречу адвоката Трампа и советника Зеленского по «делу Байденов».