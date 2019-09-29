Назван лучший фильм фестиваля в Сан-Себастьяне

Бразильский фильм «Усмиренный» режиссера Пэкстона Уинтерса выиграл главный приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне — «Золотую раковину».

Кроме того, картина удостоилась награды за лучшую операторскую работу, а исполнитель главной роли Букасса Кабенгеле был назван лучшим актером. «Серебряную раковину» разделили актрисы Нина Хосс («Прослушивание») и Грета Фернандес («Дочь вора»).

Премию жюри получила французско-немецкая лента режиссера Алис Винокур «Проксима», а награду от критиков FIPRESCI — «Бесконечная траншея» Аитора Арреги, Хосе Мари Гоэнага и Жона Гараньо.

За вклад в кинематограф также наградили Пенелопу Крус, которая представляла в Сан-Себастьяне триллер «Осиная сеть». Статуэтку актрисе вручил вокалист рок-группы U2 Боно. Свою речь актриса посвятила проблеме гендерного насилия.

7 сентября фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале. Ранее букмекеры назвали исполнителя главной роли Хоакина Феникса кандидатом на получение премии «Оскар» в 2020 году.

Лучшим актером был признан итальянец Лука Маринелли, который сыграл в киноленте «Мартин Иден» по одноименной книге Джека Лондона. Француженка Ариан Аскарид, сыгравшая в «Молитве во имя Бога» Робера Гедигяна, стала лучшей актрисой.