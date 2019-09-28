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На горящей в Сахалинской области плавбазе произошел хлопок

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На складе горящей в Сахалинской области плавбазы «Петр Житников» произошел хлопок неизвестного происхождения. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Как уточняет агентство, одновременно с хлопком произошел выброс дыма в вентиляционное отверстие.

«Началось возгорание склада... До утра разведка не будет производиться, сектор загерметизирован, до утра будут охлаждать», — сказали в пресс-службе.

26 сентября сообщалось, что плавбаза своим ходом доберется до порта Находки после того, как огонь на борту будет полностью ликвидирован.

Плавучая база «Петр Житников» компании «Дальморепродукт» загорелась 23 сентября вблизи курильского острова Итуруп. На ней находились 420 членов экипажа, большинство из них были эвакуированы. 63 человека остались тушить пожар и обеспечивать жизнедеятельность плавбазы.

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