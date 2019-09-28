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Причину столкновения двух грузовых теплоходов расследуют в Якутии

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Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
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В Якутии выясняют причину столкновения на реке Лена двух теплоходов, перевозивших автомобили. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении СК России на транспорте.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 27 сентября в 22:40 по местному времени (16:40 мск). У левого берега реки грузовой теплоход «СПН-865», следовавший из Якутска в Нижний Бестях, столкнулся с теплоходом «СПН-858», который двигался обратном направлении. Последний получил повреждения носовой части.

Сообщается, что в результате ЧП пострадал один человек, он самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

25 сентября в норвежском в порту Тромсё загорелся российский траулер «Бухта Наездник». Всех моряков эвакуировали, само судно было затоплено.

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