Причину столкновения двух грузовых теплоходов расследуют в Якутии

В Якутии выясняют причину столкновения на реке Лена двух теплоходов, перевозивших автомобили. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении СК России на транспорте.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 27 сентября в 22:40 по местному времени (16:40 мск). У левого берега реки грузовой теплоход «СПН-865», следовавший из Якутска в Нижний Бестях, столкнулся с теплоходом «СПН-858», который двигался обратном направлении. Последний получил повреждения носовой части.

Сообщается, что в результате ЧП пострадал один человек, он самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

25 сентября в норвежском в порту Тромсё загорелся российский траулер «Бухта Наездник». Всех моряков эвакуировали, само судно было затоплено.