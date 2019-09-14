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Восемь человек пострадали на севшем на мель теплоходе в Югре

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Фото: commons.wikimedia.org
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На теплоходе «Метеор», севшем на мель на реке Обь в Югре, пострадали восемь человек. Об этом 14 августа ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

«Судно село на мель, есть восемь пострадавших, о состоянии ничего не известно», — пояснил собеседник агентства.

Ранее источник в службах поиска и спасения на воде сообщил «Интерфаксу», что на реке Обь, в районе поселка Перегребное, пассажирское судно типа «Метеор» село на мель. Теплоход направлялся из Березово в Ханты-Мансийск.

На борту судна находились 54 пассажира и шесть членов экипажа.

14 августа стало известно, что мурманский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело из-за ЧП с севшим на мель в Белом море экскурсионным судном «Сапфир».

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