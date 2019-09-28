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Бывший муж Бузовой повторил трюк Ибрагимовича из «Матрицы»

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Фото: instagram.com/tarasov23
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, находящийся в статусе свободного агента, поддержал челлендж форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

37-летний шведский футболист ранее запустил matrixchallenge в честь культового фильма «Матрица». Он подбросил мяч ногой, принял его на грудь и, удерживая, наклонился назад. При этом он совершал движения руками, будто уклоняясь от пуль, как это делал Нео — герой актера Киану Ривза.

Тарасов повторил проделанный Ибрагимовичем трюк и выложил видео в Instagram. Также бывший муж телеведущей Ольги Бузовой бросил вызов братьям Алексею и Антону Миранчукам, выступающим за столичный «Локомотив», передает «Газета.ру».

В то же время шведский форвард передал ход футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. «Все это полная ерунда», — написал Нурмагомедов в комментариях к записи Ибрагимовича в Instagram.

Ранее Ибрагимович продемонстрировал свои технические навыки на тренировке команды. Он забил гол с отрицательного угла: находясь за пределами поля в нескольких метрах от лицевой линии, сумел ударить по мячу таким образом, что тот залетел в ворота.

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