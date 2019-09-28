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Делегация США покинула зал на выступлении вице-президента Венесуэлы

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Делегация Соединенных Штатов, а также несколько других делегатов демонстративно покинули зал Генассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дэлси Родригес.

На странице в Twitter американское постпредство разместило видеозапись и заявило, что власти Венесуэлы вредят ООН своей ложью и коррупцией, а также отметили, что делегации собрались для решения мировых проблем, а не ради того, чтобы «стоять в стороне, пока (президент Венесуэлы Николас — Ред.) Мадуро морит голодом народ Венесуэлы».

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.

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