Делегация США покинула зал на выступлении вице-президента Венесуэлы
Делегация Соединенных Штатов, а также несколько других делегатов демонстративно покинули зал Генассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дэлси Родригес.
На странице в Twitter американское постпредство разместило видеозапись и заявило, что власти Венесуэлы вредят ООН своей ложью и коррупцией, а также отметили, что делегации собрались для решения мировых проблем, а не ради того, чтобы «стоять в стороне, пока (президент Венесуэлы Николас — Ред.) Мадуро морит голодом народ Венесуэлы».
Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.
Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.