Россия внесла в ООН резолюцию об укреплении контроля над вооружениями

Россия вносит на Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции по укреплению системы контроля над вооружениями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 27 сентября, в ходе выступления в Нью-Йорке.

По его словам, она носит название «Укрепление и развитие системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». «Приглашаю всех к конструктивным переговорам», — приводит слова Лаврова «РИА Новости».

Он добавил, что одобрение документа стало бы важным вкладом для успешного проведения конференции по выполнению ДНЯО.

Дипломат также напомнил, что президент России Владимир Путин объявил о решении не размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе или других регионах, если от этого будут воздерживаться США.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону начать переговоры о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также выступает за согласование документа о предотвращении гонки вооружений в космосе.

Министр заключил, что отсутствие ответа на предложение «о неприемлемости и недопустимости ядерной войны, в которой по определению не может быть победителей», его настораживает.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подготовлен экспертами ООН и вступил в силу в 1970 году. Его участниками являются 190 государств. СССР ратифицировал его в ноябре 1969 года.

В апреле глава МИДа Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна рассматривает сценарий выхода из ДНЯО как ответ на санкции США.

ДСНВ, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

2 августа по инициативе Вашингтона утратил силу договор о РСМД, который был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.