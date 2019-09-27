Лавров и Помпео начали встречу на полях Генассамблеи ООН

На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. Переговоры проходят в пятницу, 27 сентября, в зале консультаций Совет Безопасности ООН.

Перед этим Помпео встретился с министрами иностранных дел Австралии, Индии и Японии, отмечает «РИА Новости».

Накануне стало известно, что Лавров и Помпео начнут встречу с обсуждения визовой и санкционной проблем. Как рассказал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, изначально министры планировали в ходе встречи «сконцентрироваться на улучшении отношений между нашими странами», однако теперь им придется обсуждать «искусственно создаваемые проблемы».

26 сентября США расширили антироссийские санкции. В черные списки попали трое сотрудников компании «Совфрахт»: заместитель генерального директора по правовому обеспечению Илья Логинов, директор департамента морского транспорта Илья Окороков и первый заместитель генерального директора по морским перевозкам Карен Степанян. В документах Госдепа говорится, что ограничения введены из-за «содействия в передаче поставок авиатоплива российским силам, действующим в Сирии» и поддерживающим правительство президента САР Башара Асада.

В среду, 24 сентября, в Нью-Йорке начались общие прения Генассамблеи ООН. В тот же день стало известно о невыдаче виз США для участия в мероприятиях всемирной организации 10 членам российской делегации, включая члена Совета Федерации Константина Косачева. Американская сторона не оформила документов в срок.