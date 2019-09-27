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Лавров предупредил о курсе США на подрыв палестино-израильского урегулирования

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Фото: Global Look Press/Yousef Masoud
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Вашингтон взял курс на развал решений ООН о палестино-израильском урегулировании. Об этом заявил в пятницу, 27 сентября, глава МИДа России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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«США взяли жесткую линию на развал резолюций ООН о международно-правовых основах ближневосточного урегулирования. Предлагают дождаться некой «сделки века», а тем временем приняли односторонние решения по Иерусалиму и Голанам. Под угрозой двухгосударственное решение палестинской проблемы», — цитирует российского министра ТАСС.

Лавров добавил, что такие атаки Вашингтона на международное право приобретают опасные масштабы.

«У всех на слуху выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного резолюцией 2231 СБ ООН. Вашингтон не просто отказался от закрепленных в этой резолюции своих обязательств, но стал требовать от всех других государств играть по американским правилам и саботировать ее выполнение», — отметил он.

Глава МИД РФ также напомнил, что при авианалетах на Ливию члены НАТО откровенно нарушили резолюции СБ ООН.

«Результат — ливийская государственность разрушена, а губительные последствия натовской авантюры, прежде всего для стран африканского континента, мировое сообщество расхлебывает по сей день», — констатировал Лавров.

В конце августа стало известно, что Совет национальной безопасности Израиля собирается разработать план, побуждающий жителей сектора Газа покинуть дома и переехать в другие государства. Однако страна, готовая принять потенциальных переселенцев, пока не найдена.

Отношения между Израилем и Палестиной обострились в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, являющийся спорной территорией. Израильская сторона считает город своей неделимой столицей, а Палестина претендует на его восточную часть.

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