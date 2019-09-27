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Подозреваемого в измене сотрудника ЦНИИМаш отпустили из СИЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следствие изменило меру пресечения старшему научному сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Сергею Мещерякову, которого подозревают в государственной измене.

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Его перевели из содержания под стражей на подписку о невыезде, сообщил адвокат ученого Иван Павлов на своей странице в Facebook.

«Следователь принял решение об изменении нашему подзащитному 75-летнему Виктору Кудрявцеву меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Сегодня на проходной СИЗО «Лефортово» Кудрявцева встретили родные, они уже едут домой», — написал Павлов.

В мае стало известно, что ученого перевели из СИЗО «Лефортово» в Городскую клиническую больницу № 2 Москвы, причина перевода не уточнялась. 19 апреля ЕСПЧ удовлетворил ходатайство адвокатов Кудрявцева и потребовал от российских властей обеспечить ему надлежащую медицинскую помощь вне стен СИЗО. Защитники ученого ссылались на его возраст и состояние здоровья.

Кудрявцев был арестован по обвинению в госизмене 22 июля 2018 года. В ФСБ заявляли, что он передавал закрытую информацию о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, бельгийскому институту гидродинамики по интернет-переписке.

Сам ученый свою вину не признает. Адвокат Евгений Смирнов в августе заявлял, что его подзащитный не имел доступа к секретным данным более 20 лет и не понимает, в чем его обвиняют.

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