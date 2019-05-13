Прямой эфир

Обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша перевели из СИЗО в больницу

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудника головного научного института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, перевели из СИЗО «Лефортово» в Городскую клиническую больницу № 2 Москвы. Об этом ТАСС в понедельник, 13 мая, сообщил его адвокат Евгений Смирнов.

Секретная миссия: к гостайне не допустят обвиняемых в преступлениях
Расширяется категория граждан, которым не разрешат работать с важными документами

«Мы точно не знаем, в связи чем был осуществлен перевод нашего подзащитного: либо в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), либо для проведения обследования Кудрявцева на предмет наличия заболеваний, препятствующих содержанию под стражей», — заявил он. По его словам, условия содержания Кудрявцева в больнице строже, чем в СИЗО.

19 апреля ЕСПЧ удовлетворил ходатайство адвокатов Кудрявцева и потребовал от российских властей обеспечить ему надлежащую медицинскую помощь вне стен СИЗО. Защитники ученого ссылались на его возраст и состояние здоровья.

75-летнего ученого арестовали 22 июля прошлого года, его обвиняют в госизмене. В ФСБ заявляли, что Кудрявцев передавал закрытую информацию о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, бельгийскому институту гидродинамики по интернет-переписке.

Сам ученый свою вину не признает. Адвокат Евгений Смирнов в августе заявлял, что его подзащитный не имел доступа к секретным данным более 20 лет и не понимает, в чем его обвиняют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Роскосмосе» подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаша Кудрявцева
Обвиняемому в измене сотруднику ЦНИИмаше продлили срок ареста

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017