Обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша перевели из СИЗО в больницу

Сотрудника головного научного института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, перевели из СИЗО «Лефортово» в Городскую клиническую больницу № 2 Москвы. Об этом ТАСС в понедельник, 13 мая, сообщил его адвокат Евгений Смирнов.

«Мы точно не знаем, в связи чем был осуществлен перевод нашего подзащитного: либо в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), либо для проведения обследования Кудрявцева на предмет наличия заболеваний, препятствующих содержанию под стражей», — заявил он. По его словам, условия содержания Кудрявцева в больнице строже, чем в СИЗО.

19 апреля ЕСПЧ удовлетворил ходатайство адвокатов Кудрявцева и потребовал от российских властей обеспечить ему надлежащую медицинскую помощь вне стен СИЗО. Защитники ученого ссылались на его возраст и состояние здоровья.

75-летнего ученого арестовали 22 июля прошлого года, его обвиняют в госизмене. В ФСБ заявляли, что Кудрявцев передавал закрытую информацию о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, бельгийскому институту гидродинамики по интернет-переписке.

Сам ученый свою вину не признает. Адвокат Евгений Смирнов в августе заявлял, что его подзащитный не имел доступа к секретным данным более 20 лет и не понимает, в чем его обвиняют.