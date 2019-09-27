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Матвиенко заявила о невозможности россиян накопить на пенсию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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У россиян нет накоплений, достаточных для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — сказала Матвиенко в интервью «РИА Новости».

При этом постоянные изменения в механизмах начисления и накопления пенсий запутали россиян, отметил спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что она при этом не против совершенствования пенсионной системы в принципе.

«Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии», — отметила она.

6 сентября стало известно, что Министерство финансов России разработало законопроект с предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Его элементами являются добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Цель законопроекта — создать государственную систему гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, а также создать стимул для самостоятельного формирования таких накоплений.

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