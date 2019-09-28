Маньяки, хакеры, авангардисты: главные книги сентября

Сентябрь традиционно богат на новинки — издательства стараются подгадать к Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ) на ВДНХ. «Известия» рассказывают о лучших книгах, с которыми можно начать осенний читательский сезон.

«Кари Мора»

Томас Харрис

Фото: Издательство «Эксмо»

После 13 лет молчания легендарный автор «Молчания ягнят» вернулся с новым романом . И пусть в этой книге нет Ганнибала Лектера, пара бессонных ночей впечатлительным читателям точно обеспечена. В целом мизансцена нам знакома — сильная женщина играет в психопатологические игры с маньяком . Однако схема усилена дополнительным обстоятельством: победитель не только сохраняет жизнь, но и получает сокровища Пабло Эскобара, спрятанные где-то внутри роскошного особняка.

Кари Мора, эмигрантка из Колумбии, присматривает за домом знаменитого наркоторговца на Майами-Бич, который давно превратился в достопримечательность и готовую декорацию для фильмов ужасов. Но нагрянувшую вдруг съемочную группу явно интересует не кино. Их похожий на Волан-де-Морта главарь Ганс-Петер, торговец людьми, извращенец и садист, пришел ради золота Эскобара, но хочет забрать и Кари в свой мир мрака и боли. Ему невдомек, что девушка не так проста, а после пережитого на родине ада гражданской войны напугать ее трудно.

«Интернет как оружие»

Яша Левин

Фото: Издательство «Индивидуум»

Документальный бестселлер американского журналиста с русскими корнями прольет бальзам на душу самым отъявленным конспирологам, однако — и это самое страшное — изложенное здесь вряд ли сильно противоречит реальному положению дел. Припоминая забытые факты, а также используя материалы собственных расследований, Левин безжалостно разрушает расхожий миф, что интернет мог стать воплощенной утопией, но пал под натиском капитализма. Нет — с самого начала новый дивный мир был задуман как хорошо организованная антиутопия.

Этот сюжет берет начало во времена вьетнамской войны, когда американское правительство задумалось о том, как собирать, анализировать и использовать информацию о повстанческих движениях. Впоследствии наработанные методы пригодились для наблюдения за опасными элементами внутри страны. Среди героев — прагматики из спецслужб и энтузиасты-ученые, хиппи-коммуны и гиганты Кремниевой долины, Эдвард Сноуден и создатели WikiLeaks. «Интернет как оружие» работает как интеллектуальный хоррор: поневоле ежишься от всезнания поисковиков.

«Каштановый человечек»

Сорен Свейструп

Фото: Издательство «Эксмо»

Еще один триллер про маньяка, но уже не из столь далеких мест. «Каштановый человечек» — дебютный роман известного сценариста Сорена Свейструпа, одного из создателей жанра «скандинавский нуар». Именно он придумал и написал культовый скандинавский сериал «Убийство» , который успешно пересняли в Америке, а не так давно — и у нас в России, с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным (под названием «Преступление»). И любой, кто смотрел «Убийство» или хотя бы раз читал Ю Несбё или Стига Ларссона, уже примерно представляет, что его ждет здесь.

«Каштановый человечек» — скандинавский триллер в кубе. Все фирменные элементы на месте, а то и в утроенных дозах. Промозглый холод и социально неполноценные протагонисты, чудовищные преступления на фоне материального благополучия, семейная драма, легко перетекающая в политический кризис и наоборот. Кто-то зверски убивает женщин в Копенгагене, отрубает им конечности, а рядом оставляет детскую поделку — человечка из каштана. И всё бы ничего, если б на фигурке не нашлись отпечатки пропавшей дочки министра, которую все считают погибшей.

«Культурная эволюция. Как теория Дарвина может пролить свет на человеческую культуру и объединить социальные науки»

Алекс Месуди

Фото: Издательский дом «Дело» РАНХиГС Описание картинки

Хорошие идеи, как известно, устаревают медленно — и спустя полтора столетия теория Дарвина продолжает открывать новые горизонты перед наукой. Так, по крайней мере, полагает антрополог Алекс Месуди, который применяет к культуре дарвиновские принципы, объясняющие эволюцию в природе — а именно, изменчивость, конкуренцию и наследование. И как результат, утверждает исследователь, разобщенные социальные науки могут получить твердую почву под ногами — одну на всех.

Эта строго научная книга может быть интересна не только специалистам. Апеллируя к данным самых разных областей знания — от психологии до археологии, а также масскульта, Месуди ищет подтверждение своей гипотезе и дает неочевидные объяснения многим обыденным вещам. Например, почему все слухи работают по принципу испорченного телефона, почему мы подражаем успешным людям даже в нюансах гардероба и, наконец, почему самые отвратительные «городские легенды» закрепляются лучше всего.

«Архив Н.И. Харджиева». Том III

Фото: издательство «Дефи»

Издательство InArtibus выпустило финальный том амбициозного проекта — публикации архивов Николая Харджиева, исследователя и коллекционера русского авангарда. В отличие от предыдущих двух, где были материалы разного плана, новая книга почти целиком состоит из писем. Но именно эта часть собрания, хранящегося в РГАЛИ, прежде была тайной не только для публики, но и для исследователей: по договоренности с Харджиевым, заключенной в 1994 году, РГАЛИ обязался держать личную переписку в закрытом фонде и обнародовать ее не раньше, чем через 25 лет. И вот в 2019-м этот срок истек, а значит, стало возможным поделиться уникальными историческими материалами с общественностью.