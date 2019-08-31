Пелевин, «Солярис» и Эдем: главные книги августа

Скоро осень, а значит, в книжные магазины уже спешит новый роман Пелевина. Период отпусков позади — пришло время для нон-фикшена и серьезной литературы. «Известия» рассказывают о лучших книгах, которые вышли в августе.

«Искусство легких касаний»

Виктор Пелевин

Фото: пресс-служба издательства «Эксмо»

Новый Пелевин в осенний сезон — одна из главных культурных констант современной России. В этом году книга вышла даже немного раньше обычного. Кроме того, вопреки традиции с писателем случился не роман, а сборник повестей. И хотя все три сюжетно самостоятельны, посвящены они одной теме — технологиям манипуляций во всем их разнообразии. Две — «Иакинф» и «Столыпин» — сравнительно небольшие. Первая рассказывает о группе «белых воротничков», которых водит по кавказским горам чудаковатый абориген. Вторая о том, как во время дальнего перегона зэк рассказывает своим соседям странную историю из прошлого.

Наконец, третья повесть, подарившая название всему сборнику, притворяется дайджестом, пересказом с элементами рецензии вымышленного романа писателя Голгофского, знакомого нам по «Лампе Мафусаила». Здесь Пелевин в полной мере демонстрирует свой талант к увлекательной конспирологии, увязывая в один сюжет египетские мумии, маркиза де Сада, капричос Гойи и русские спецслужбы. «Искусство далеких касаний» сложно отнести к безусловным удачам (две другие повести будут все-таки жанрово и художественно посильнее), но точно подарят пару вечеров отличного чтения.

«Лем. Жизнь на другой Земле»

Войцех Орлинский

Фото: пресс-служба издательства Fanzon

Это уже вторая биография великого польского фантаста на русском языке. Первая, написанная нашими соотечественниками Геннадием Прашкевичем и Владимиром Борисовым, была издана в серии ЖЗЛ четыре года назад. Войцех Орлинский несколько свысока, мимоходом комментирует работу коллег в начале своей книги, и затем, попеняв им на ряд неточностей и ошибок, начинает собственное въедливое исследование жизни любимого писателя, подолгу останавливаясь на спорных датах или незначительных на первый взгляд сюжетах.

Да, биограф даже не пытается скрывать своего фанатского отношения к объекту исследования — часто переходит на речь от первого лица и не боится мемуарных отступлений. Соответственно, наибольшее удовольствие от книги получит такой же преданный поклонник Лема, дотошный и уже знающий общую канву. Впрочем, и обязательную программу книга также выполняет. Тут есть и история создания романа «Солярис», и спор с Тарковским по поводу его экранизации, и знаменитая ссора с Филипом К. Диком.

«Глиняный мост»

Маркус Зусак

Фото: пресс-служба издательства «Эксмо»

В середине 2000-х молодой австралийский автор Маркус Зусак буквально ворвался в мир литературы с романом «Книжный вор» — жутковатой историей выживания маленькой девочки в годы Второй мировой, рассказанной от лица Смерти. Голливудская экранизация книги даже была номинирована на «Оскар» — пусть и за лучший саундтрек. С новым же романом Зусак не спешил — от первоначальной задумки до книжного прилавка прошло целых 13 лет. И спасибо переводчику, кропотливая работа над каждой фразой чувствуется даже в русскоязычной версии.

Сюжет прост. Пятеро братьев Данбар живут одни в захолустье. Они предоставлены сами себе, после того как мама умерла, а отец (которого они сами прозвали Убийцей — за убийственное безразличие к своей семье) ушел. Но однажды папа вернулся, и не просто так, а с безумной идеей — построить в пустыне глиняный мост через реку. Явная попытка наладить контакт с близкими провалилась. Почти все сыновья отказались, кроме одного, по имени Клэй. «Глиняный мост» сложно устроен и изобретательно написан, с явной претензией остаться в веках.

«Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников»

Мария Бурас

Фото: пресс-служба издательства «Индивидуум»

Великого лингвиста и одного из последних титанов российской науки XX века не стало в конце 2017 года, и книга его ученицы и давнего друга Марии Бурас — попытка по горячим следам собрать свидетельства тех, кто знал Андрея Анатольевича лично. Имя исследователя, возможно, не так известно за пределами академической среды, но плодами его гениальности пользуемся мы все. Революционные работы Зализняка по описанию русского словообразования положены в основу алгоритмов поисковых систем (за кандидатскую диссертацию по этой теме он был сразу удостоен докторской степени). Кроме того, именно он смог наконец поставить точку в споре о подлинности «Слова о полку Игореве», научными методами доказав невозможность подделки.

Из многочисленных рассказов (всего в книге использовано интервью трех десятков собеседников) складывается подробная биография Зализняка — от детства в эвакуации до самых последних открытий — но не парадная, совсем интимная. Образ складывается из множества живых деталей: нелюбовь к галстуку, стойкая привычка (до покупки первого компьютера) работать лежа, непозволительная мягкость в отношениях с учениками. Есть тут такие истории, про которые не знали даже близкие. Например, факт подписи в защиту будущего академика Вячеслава Иванова — будучи молодым преподавателем, он не подал руки одиозному критику, участнику травли Пастернака, и был уволен из МГУ. Самоубийственный протест тогда подписали всего трое аспирантов, и Зализняк — один из них.

«Современная природа»

Дерек Джармен

Фото: пресс-служба издательства AdMarginem x GARAGE

Британский режиссер Дерек Джармен — один из лидеров киноавангарда 1980–1990-х, автор скандальных лент «Эдуард II», «Витгенштейн», «Сад», трагический герой поколения, познавшего все соблазны свободы и первым столкнувшегося со СПИДом. А еще — увлеченный садовник, выстроивший на пустоши напротив атомной станции свой Эдем и тщательно, с научной основательностью ухаживавший за ним. День за днем Джармен фиксировал на бумаге свои шаги по благоустройству сада, чередуя приземленные (в прямом и переносном смысле) описания с размышлениями о жизни, судьбе, творчестве.

Позже к этому добавились больничные хроники — свои физические страдания художник описывает с такой же меланхоличной созерцательностью, как и увядание какой-нибудь календулы или настурции. Это соединение глубинного трагизма, боли, осознания своего бессилия с истинно буддистским спокойствием и смиренным служением природной красоте — пожалуй, главная особенность 400-страничного труда, вышедшего еще при жизни автора под названием «Современная природа», а теперь переведенного на русский. Издание дополнено прекрасным предисловием-эссе Оливии Лэнг («Одинокий город», «К реке»).