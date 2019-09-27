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Контроль за температурным режимом усилили на соцобъектах в Орле

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В Орле усилен контроль за соблюдением температурного режима на социальных объектах. Этим занимается региональное управление Роспотребнадзора.

В случае если этот режим не соблюдается, граждане могут подать в ведомство жалобу. Тогда специалисты начнут контрольно-надзорные мероприятия с измерением параметров микроклимата. В том случае, если факты подтвердятся, будут приняты меры административного воздействия.

Как уточняет InfoOrel.ru, по нормам в дошкольных организациях и ясельных группах в соответствии с санитарными правилами температура должна составлять в помещении +21...+22 градуса.

В образовательных организациях в учебных кабинетах +18...+24 градуса. В палатах лечебно-профилактических организаций +20...+26 градусов. В жилых комнатах в организациях для лиц с ограниченными возможностями здоровья +20...+22 градуса.

Отопительный сезон начался в Орле с 24 сентября. Сначала подключили детсады, работающие в круглосуточном режиме, затем социальные объекты, а потом и многоквартирные дома.

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