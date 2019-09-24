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Отопительный сезон начинается в Орле

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В Орле с сегодняшнего дня, 24 сентября, начался отопительный сезон. Отопление поступает в социальные объекты: детские сады и школы, учреждения культуры и здравоохранения.

О старте отопительного сезона главе Орла Александру Муромскому сообщил его заместитель по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин. В те детсады, которые работают в круглосуточном режиме, тепло подали еще накануне.

Остальные соцучреждения прогреются в течение двух-трех дней. После этого отопление начнет поступать в многоквартирные дома. Они готовы к этому на 100%, в том числе и те дома, которые остались без управляющих компаний, сообщает InfoOrel.ru.

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