Звезду сериалов «Глухарь» и «Солдаты» срочно госпитализировали
Российского актера Виктора Балабанова, известного по роли в сериале «Глухарь», срочно госпитализировали, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 27 сентября.
По информации телеканала, он попал в больницу с желудочковой тахикардией.
Балабанов получил широкую известность благодаря многочисленным ролям в российских сериалах. Среди них — «Зверобой», «Солдаты», «Час Волкова», «Следствие вели» и «Профиль убийцы».
Также на счету артиста больше число эпизодических ролей.
Ранее в этот же день сообщалось, что актриса Елена Терновая попала в ДТП с иномаркой и такси в Санкт-Петербурге. Она получила ушиб и сотрясение, ее госпитализировали.