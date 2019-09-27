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Звезду сериалов «Глухарь» и «Солдаты» срочно госпитализировали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российского актера Виктора Балабанова, известного по роли в сериале «Глухарь», срочно госпитализировали, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 27 сентября.

По информации телеканала, он попал в больницу с желудочковой тахикардией.

Балабанов получил широкую известность благодаря многочисленным ролям в российских сериалах. Среди них — «Зверобой», «Солдаты», «Час Волкова», «Следствие вели» и «Профиль убийцы».

Также на счету артиста больше число эпизодических ролей.

Ранее в этот же день сообщалось, что актриса Елена Терновая попала в ДТП с иномаркой и такси в Санкт-Петербурге. Она получила ушиб и сотрясение, ее госпитализировали.

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