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Positive Technologies дала совет по борьбе с подменой телефонных номеров банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Компания Positive Technologies составила рекомендации по борьбе с подменой телефонных номеров ради имитации звонка от банка. Руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем компании Павел Новиков заявил «Известиям», что социальная инженерия много лет подряд входит в топ наиболее популярных методов атак. Во II квартале 2019 года этот метод занял первое место среди атак на частных лиц.

Ранее, 27 сентября, «Коммерсант» написал, что масштаб проблемы мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера кредитной организации стремительно расширяется. По данным ЦБ, за лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров.

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Чтобы защититься от обмана с подменой номеров, Positive Technologies рекомендовали пользователю не вступать в контакт с незнакомыми людьми, даже если они звонят с номера банка.

«Сотрудники банков крайне редко звонят для уточнения каких-либо подробностей по карте», — сказал Новиков.

По его словам, если пользователю всё же позвонили из банка для уточнения той или иной трансакции, то от него потребуют лишь подтвердить или опровергнуть информацию, но не потребуют данные по карте.

Если в процессе разговора у пользователя закралось сомнение, то ему стоит перезвонить по номеру банка, указанному на сайте или на обратной стороне карты, и уточнить, действительно ли представители банка совершали звонок по его номеру, заключил эксперт.

Positive Technologies — это международная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения в области информационной безопасности.

Ранее 27 сентября, «Известия» сообщили, что часть мошеннических колл-центров, которые используют подмену номеров для имитации звонка от банка, располагается на Украине.

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