«Роскачество» составило рекомендации для защиты от мошенничества с сим-картами

«Роскачество» составило правила безопасности, которые позволят избежать мошенничества с сим-картами. «Симки» остаются уязвимым местом в защите персональных данных, рассказал менеджер по развитию Group-IB Brand Protection в Сингапуре Илья Рожнов.

По его словам, клонирование сим-карты открывает доступ злоумышленникам к таким сервисам, как мессенджеры и мобильный банкинг.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, стоит заранее написать заявление в салоне сотовой связи, которое запретит перевыпуск сим-карты без вашего личного участия. Также следует договориться с оператором о выдаче копий своей сим-карты в единственном строго определенном отделении.

Эксперты рекомендуют завести отдельную сим-карту для работы с мобильным банком, отметили в «Роскачестве». По данным организации, стоит игнорировать смс-сообщения с просьбой перезвонить в банк по указанному номеру. Также нельзя доверять собеседнику, представившемуся сотрудником банка, даже если он звонит с номера банка, потому что сервисы подмены номеров ушли далеко вперед.

В случае необходимости нужно звонить в банк самостоятельно, добавили в «Роскачестве». И именно в этом случае можно сообщать сотруднику кодовое слово.

Ранее в сентябре в открытый доступ попали около 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах. Утечка впервые произошла через одного из операторов фискальных данных (ОФД).