Телефонные мошенники создают колл-центры на Украине

Часть мошеннических колл-центров, которые используют подмену номеров для имитации звонка от банка, располагается на Украине. Об этом «Известиям» рассказал близкий к ЦБ источник. Информацию подтвердили на условиях анонимности сотрудники службы безопасности нескольких кредитных организаций.

Они уверены, что злоумышленники перебираются на территорию соседнего государства, поскольку расходы на содержание команды операторов там ниже, а для российских правоохранительных органов они менее доступны.

Также в распоряжении «Известий» оказалась запись разговора мошенника с московским предпринимателем. Аферист использовал номер реальной кредитной организации. Он заявил, что в личный кабинет клиента пытались зайти, а чуть позже якобы была произведена попытка списания средств на карту стороннего банка.

Далее злоумышленник точно назвал адрес мужчины, паспортные данные и его домашний адрес. Однако к этому моменту предприниматель разоблачил звонившего. После этого злоумышленник рассказал, что получает 10% от каждой суммы, а заработок в неделю составляет от $150-200, то есть около 40–50 тыс. рублей в месяц.

Юристы считают, что шансы вернуть отданные мошенникам деньги крайне малы вне зависимости от расположения колл-центра.

Подробнее — в материале «Известий»:

Мовы тон: телефонные мошенники перебираются на Украину