Главный кардиохирург Минздрава назвал способ оздоровления организма

Главный кардиохирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия назвал естественные способы оздоровления организма. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «Известиях», состоявшейся в преддверии Всемирного дня сердца, отмечающегося 29 сентября.

По словам кардиохирурга, за последние 15 лет россияне стали меньше курить, пить и стали больше двигаться, в результате чего в стране увеличилась продолжительность жизни. Бокерия отметил, что особенно в вопросах профилактики заболеваний и оздоровления организма важны систематические занятия физической культурой.

«Ходьба остается самым физиологичным и доступным видом физической активности. Именно поэтому Лигой здоровья нации, Бакулевским центром были инициированы такие проекты как «10 тыс. шагов к жизни», «Человек идущий» и «Прогулка с врачом». У ходьбы практически нет противопоказаний, для нее не нужна специальная одежда, специальное оборудование и приспособления»,— сказал Бокерия.

Также он подробно остановился на проектах Лиги здоровья нации, основанных на популяризации ходьбы и повышении общей двигательной активности населения: «10 тыс. шагов к жизни», «Человек идущий» и «Прогулка с врачом».

«Программа «10 тыс. шагов к жизни» существует уже более 6 лет и основана на рекомендации ВОЗ проходить в день от 6 тыс. до 10 тыс. шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека», — отметил Бокерия.

По его словам, серьезным шагом в развитии проекта стала организация данных акций в апреле и июне — в них приняли участие более 105 тыс. человек по всей стране. Бокерия отметил, что подобная всероссийская акция пройдет и 29 сентября во Всемирный день сердца. Кардиохирург также рассказал, почему для представленных проектов выбрана именно цифра 10 тыс. шагов.

«Очень многие крупные западные клиники нашего типа, например знаменитая клиника имени братьев Мэйо, имеют в своем составе Институт здоровья, и там проводятся рандомизированные исследования, когда берется 10 тыс., 5 тыс., 300 тыс. человек в зависимости от целей, которые ставятся. И вот они пришли к таким выводам, что надо проходить от 6 тыс. до 10 тыс. шагов, но мы «оптималисты», поэтому мы остановились на последней цифре», — пояснил Бокерия.

Он отметил, что ходить нужно в равномерном стиле, чтобы человек мог одновременно говорить и дышать в это время, а увеличивать нагрузки нужно постепенно. По словам специалиста, для начала человеку достаточно ходить два часа в неделю.

«Идти нужно так, чтобы было комфортно пройти как минимум километр. Дальше, как показывает практика, люди, которые ходят в течение года – полутора лет, возвращаются к тем видам спорта, которыми они когда-то занимались. Они начинают себя лучше чувствовать, собираться с друзьями, немножко играть в футбол или во что-то еще», — добавил кардиохирург.

В апреле американские специалисты сообщили, что риск развития деменции можно снизить благодаря нескольким часам физической активности в неделю.