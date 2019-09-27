Прямой эфир

«Яндекс.Дзен» открыл возможность размещать видео

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Яндекс.Дзен» открыл возможность работать с видео, теперь пользователи платформы смогут публиковать видеоролики, а также размещать нативную рекламу в видеоформате. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 27 сентября.

Считают ваши денежки: «Яндекс» нашел способ следить за доходами юзеров
Компания запатентовала способ определения заработка и профессий пользователей

«Для многих российских блогеров «Дзен» стал главной текстовой платформой. Мы рады тому, что алгоритмы Дзена помогают пишущим авторам найти свою аудиторию, но не хотим на этом останавливаться», — отметил генеральный директор «Яндекс.Дзена» Дмитрий Иванов.

Уточняется, что алгоритм платформы будет рекомендовать пользователям видео наряду с привычными статьями блогеров и медиа. На сегодняшний день функция размещения видео уже тестируется. Результаты показывают, что в «Яндекс.Дзен» наиболее эффективно размещать короткие видео продолжительностью до 15 минут.

В среднем каждый пользователь сервиса ежедневно смотрит два видеоролика, а всего в «Яндекс.Дзен» 20 млн просмотров видео в день. Уже сейчас, в ходе тестирования, видеозаписи обгоняют по популярности нарратив – фирменный формат платформы с самыми высокими показателями вовлеченности пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Яндекс» выявил самые популярные сцены из сериала «Друзья»
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019