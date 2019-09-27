«Яндекс.Дзен» открыл возможность размещать видео

«Яндекс.Дзен» открыл возможность работать с видео, теперь пользователи платформы смогут публиковать видеоролики, а также размещать нативную рекламу в видеоформате. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 27 сентября.

«Для многих российских блогеров «Дзен» стал главной текстовой платформой. Мы рады тому, что алгоритмы Дзена помогают пишущим авторам найти свою аудиторию, но не хотим на этом останавливаться», — отметил генеральный директор «Яндекс.Дзена» Дмитрий Иванов.

Уточняется, что алгоритм платформы будет рекомендовать пользователям видео наряду с привычными статьями блогеров и медиа. На сегодняшний день функция размещения видео уже тестируется. Результаты показывают, что в «Яндекс.Дзен» наиболее эффективно размещать короткие видео продолжительностью до 15 минут.

В среднем каждый пользователь сервиса ежедневно смотрит два видеоролика, а всего в «Яндекс.Дзен» 20 млн просмотров видео в день. Уже сейчас, в ходе тестирования, видеозаписи обгоняют по популярности нарратив – фирменный формат платформы с самыми высокими показателями вовлеченности пользователей.